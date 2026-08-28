El Clásico marca la cuarta fecha del Torneo Clausura

El domingo, el Aurinegro recibirá al Tricolor en el estadio Campeón del Siglo para jugar un partido que encontrará a estos equipos atravesando realidades muy diferentes.

Peñarol conquistó este año la Supercopa Uruguaya tras vencer a Nacional, lo venció en el Clásico del Apertura como visitante y a mitad de año ganó el Torneo Intermedio de la mano de Diego Aguirre, quien está al frente del equipo desde 2023. No obstante, acabó último en su grupo de Copa Libertadores.

Contrario a esto y pese a ver vigente campeón uruguayo, Nacional no pudo ganar ningún título en la temporada, fue eliminado de la Libertadores y luego de la Copa Sudamericana y despidió a dos entrenadores. Jadson Viera salió en marzo y Jorge Bava en agosto.

Por otra parte, con un partido menos disputado, Peñarol lidera la Tabla Anual acumulada al acumular 47 enteros, al tiempo que el Tricolor está séptimo con 38.

De esta forma, los ahora dirigidos por Daniel Carreño saben que, pese a no llegar como favoritos, tiene una gran oportunidad de sumar de a tres y de esa forma volver a la lucha por el título.

Este domingo, además del Clásico, se jugarán los partidos Progreso-Danubio y Cerro Largo-Liverpool.

En este último, el equipo que dirige Jorge Fossati, único del certamen que tiene puntaje perfecto, buscará otra victoria para mantenerse en lo más alto.

Un día antes, Juventud recibirá a Deportivo Maldonado, Cerro visitará a Boston River y Defensor Sporting se medirá con Montevideo City Torque, mientras que el lunes se jugará el partido Racing-Albion y este viernes se enfrentarán Montevideo Wanderers y Central Español.

Este último juego marcará el debut de Antonio Pacheco como nuevo entrenador del Palermitano tras la salida del argentino Diego Osella.

- Encuentros de la cuarta fecha del Torneo Clausura:

28.08: Montevideo Wanderers-Central Español.

29.08: Juventud-Deportivo Maldonado, Boston River-Cerro, Defensor Sporting-Montevideo City Torque.

30.08: Progreso-Danubio, Peñarol-Nacional, Cerro Largo-Liverpool.