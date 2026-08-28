El entrenador del Leganés estaría "contentísimo" si llega Álvaro Morata, "jugador ‘prime’"

“Me vas a permitir hablar poco del tema del fichaje en general. Si Morata realmente está finalmente con nosotros, estaremos contentísimos, porque incorporamos a un jugador ‘prime’ y sumamos en la delantera, que tenemos muy buen nivel, a un jugador más”, explicó el técnico en la rueda de prensa previa a su encuentro de este fin de semana.

Morata, campeón con España de la Liga de Naciones 2023 y de la Eurocopa 2024, además de dos títulos de Liga de Campeones con el Real Madrid, negocia su fichaje por el conjunto madrileño, procedente del Como, con el que está clasificado para la Liga de Campeones.

“No estoy en las negociaciones. No te puedo decir cómo se convence a alguien, porque no estoy en ese proceso. Si se produce esa incorporación, el mérito será tanto del club como de Andrés Pardo, que son los que habrán tenido que hacer todo ese proceso de negociación”, aseguró.

Según adelantó este jueves Sky Sport Italia y recogieron el resto de medios deportivos italianos, el principal obstáculo podría estar en el salario de Morata, por lo que el Como italiano podría tener que asumir parte de su ficha para facilitar una posible cesión.

Morata, de 33 años, podría estar buscando una salida después de una temporada complicada en Italia, en la que terminó sin marcar goles en liga, con sólo dos tantos en Copa Italia, y con poco protagonismo en este inicio de curso.