Denuncian esquema de estafa con alquileres fantasmas en Facebook y supuestos perfiles falsos

Una joven denunció ante la Policía Nacional haber sido víctima de un esquema de estafa inmobiliaria tras intentar alquilar una vivienda a través de redes sociales.

Bajo la promesa de una casa con patio en Asunción, los delincuentes lograron que transfiriera G. 2.000.000 en concepto de garantía antes de desaparecer. Las investigaciones policiales ya revelaron una red que opera usurpando identidades de ciudadanos inocentes.

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La trampa en el grupo de Facebook

Según relató a ABC, el lunes pasado, la víctima estaba buscando opciones de alquileres en grupos de la plataforma Facebook. Le interesó una oferta publicada en el grupo público “Alquileres sin intermediarios” por un usuario bajo el perfil de “Joel Fernando Clavel”.

Al hacer clic en un enlace adjunto, la comunicación continuó vía WhatsApp. En esta instancia, el supuesto oferente se presentó bajo el nombre de “Dr. Moisés Silva”.

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Este decía ser escribano y notario público con domicilio en el barrio Sajonia. Silva le ofreció el alquiler de una casa ubicada supuestamente sobre la calle Cecilio Ávila N° 3882, en el barrio Mburicaó de Asunción, por una precio mensual de G. 2.000.000. Una oferta que habría sido clonada y con monto distinto, según la víctima.

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El “modus operandi”: la presión del depósito urgente

Para asegurar el negocio, el estafador utilizó una táctica de presión. Le aseguró a la víctima que había múltiples interesados en la propiedad y que la vivienda sería reservada únicamente para la primera persona que depositara la garantía de G. 2.000.000.

Confiando en el trato, la joven accedió a realizar la transferencia bancaria de la seña a una cuenta de ahorro del Banco GNB, a nombre de una mujer identificada como Ruth Mariela Matto.

Sin embargo, una vez transferido el dinero, el delincuente llamó nuevamente a la víctima exigiéndole el pago adelantado de tres meses de alquiler. Ante la negativa de la joven, quien aclaró que el trato original contemplaba abonar el alquiler recién tras ingresar a la vivienda y verificar el contrato, el supuesto escribano no volvió a responder llamadas ni mensajes; sin embargo, seguía compartiendo contenido en su estado de WhatsApp.

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Cuentas habilitadas aparentemente con identidades robadas

Al percatarse del engaño, la denunciante acudió a la oficina de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Al verificar los datos de la cuenta beneficiaria del dinero, los agentes descubrieron que la titular de la cuenta bancaria, Ruth Mariela Matto, no tiene antecedentes policiales; sin embargo, habría sido víctima de un robo domiciliario tiempo atrás. En ese entonces, denunció que le sustrajeron algunas pertencias.

A pesar de la denuncia formal, los números telefónicos vinculados a los estafadores continúan activos. Asimismo, la cuenta de Facebook continúa activa y como miembro del grupo abierto “Alquileres sin intermediarios”.

Según relató la víctima, los delincuentes siguen publicando estados en WhatsApp, aparentemente usurpando roles profesionales y mostrando una vida cotidiana normal.