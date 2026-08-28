El Memorial de Srebrenica pide a la UEFA excluir al Estrella Roja por glorificar a Mladic

En un comunicado, la citada institución se refiere al partido de la Liga Europa perdido (5-1) por el Estrella Roja en el estadio del Viktoria Pilzen y denuncia los lemas exhibidos por aficionados serbios ensalzando como a un héroe al fallecido comandante condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra y lesa humanidad.

"General, gran gloria y gracias", se leía en una de pancartas mostradas en las gradas por hinchas del Estrella Roja, que al mismo tiempo coreaban el nombre de Mladic, recuerda la nota, publicada por el portal 'Klix'.

Añade que, además, el club difundió tras el partido, en sus cuentas oficiales de las redes sociales, fotografías de Mladic con comentarios que lo ensalzan.

"Un club que utiliza a sabiendas sus canales de comunicación oficiales para difundir mensajes que glorifican a un hombre condenado por genocidio no puede atribuir tal comportamiento al de sus aficionados", destaca el Memorial de Srebrenica.

"Ya no se trata solo de la afición, sino de la relación institucional del club con los valores en los que la UEFA basa el fútbol europeo", añade.

En el texto, la entidad recuerda que ya existe un precedente disciplinario de un caso similar con el Estrella Roja serbio, en el que la UEFA concluyó que la glorificación de Mladic no supuso un mensaje insultante a las víctimas de los crímenes por motivos étnicos y religiosos.

Ahora, el Centro Memorial de Srebrenica pide oficialmente a la UEFA que abra un procedimiento disciplinario urgente sobre la publicación de las polémicas fotografías a través de los canales oficiales del Estrella Roja como una circunstancia particularmente agravante, y sancione adecuadamente al club con la exclusión definitiva.