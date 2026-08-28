El portero Livakovic, novedad en el entrenamiento del Barcelona

El club catalán, sin embargo, todavía no ha confirmado si el internacional croata, que aterrizó el martes en la capital catalana y el miércoles firmó su nuevo contrato, se enrolará en la plantilla azulgrana ya mismo o se marchará un año cedido a otro equipo.

El guardameta completó el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en las afueras de Barcelona, donde los jugadores que disputaron más minutos frente al Athletic Club hicieron trabajo en el gimnasio.

El resto de futbolistas del primer equipo, además de los del filial Hamza Abdelkarim, Brian Fariñas y Eder Aller, se ejercitaron en el campo de entrenamiento Tito Vilanova.

El primer equipo azulgrana volverá a entrenarse este sábado para empezar a preparar el próximo duelo de LaLiga EA Sports, que disputará el lunes ante el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou.