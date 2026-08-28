El sello español conquista el vestuario del Sloga Meridian en Bosnia-Herzgovina

La entidad deportiva, fundada en Doboj —un ciudad en el norte de Bosnia-Herzegovina— hace más de 80 años, cuenta esta temporada con nueve jugadores españoles, un mexicano y un argentino, según confirmó a EFE el portavoz de la entidad, Rade Seslak.

Entre las incorporaciones destacan futbolistas como el centrocampista Raúl Navarro (formado en el Sevilla), Chuca Martínez (canterano del Villarreal) o el guardameta Pere García, con pasado en el filial del Valencia, además de haber sido internacional sub-18 con España.

La lista la completan Jorge Bolívar, Dani Molina, Roberto Corral, Fernán Ferreiroa, Rubén Fernández Serrano, Javi Cueto, el mexicano Pablo Jáquez y el argentino Benjamín Garay.

Según el portal especializado germano transfermarkt.us, los contratos de los once jugadores vencen el 30 junio de 2027, o sea, al final de la actual temporada de la liga WWin, la máxima categoría del fútbol de Bosnia-Herzegovina, en la que juegan diez equipos.

El Sloga Meridian, que el año pasado se salvó por la mínima del descenso al quedar octavo, empatado con el noveno, que descendió de categoría, acometió una profunda reestructuración de su plantilla de esta temporada, que arrancó a comienzos de agosto.

El club juega sus partidos en casa en el modesto estadio Luke, con una capacidad para apenas 3.000 espectadores.

Preguntado por este notable giro en la política de fichajes apadrinado por Ognjenovic —quien militó en el Real Madrid entre 1999 y 2001—, el portavoz del club destacó el prestigio del balompié en España, el vigente campeón del mundo tras ganar el último Mundial jugado en Estados Unidos, México y Canadá.

"Nuestra expectativa es lograr la permanencia en la máxima categoría sin mayores apuros; todo lo que venga a partir de ahí será motivo de celebración", aseguró el representante del club bosnio.

"La filosofía del club es lograr los mejores resultados posibles, por lo que no hace falta explicar la calidad del fútbol español ni de sus futbolistas", concluyó Seslak.

Después de las dos primeras fechas de la actual temporada, el club bosnio va octavo con un solo punto, tras empatar un partido y perder otro, ambos de visitante.

Doboj es una ciudad de unos 70.000 habitantes que se encuentra en el norte de la llamada República Srpska, el ente autónomo serbio de Bosnia-Herzegovina, establecido en 1995.

En la primera mitad de los años 1990 el pequeño país balcánico vivió una sangrienta guerra civil e interétnica entre serbios, croatas y bosniacos (musulmanes) locales, que causó unos 100.000 muertos, cientos de miles de heridos y desplazados.

La pasada Copa del Mundo, la selección de Bosnia-Herzegovina logró clasificarse para la ronda de los dieciseisavos de final, donde perdió contra Estados Unidos por 0-2.