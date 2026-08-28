El técnico del Sevilla desvela la marcha del 'Oso' Martínez: "Es un palo"

El preparador de los sevillistas, en la conferencia de prensa que ofreció en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán tras el entrenamiento previo a recibir al Atlético de Madrid en este mismo escenario, en la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), fue parco en los detalles sobre el canterano y sólo añadió que habrá que "buscarle sustituto".

El Sevilla, que aún no ha hecho oficial la marcha del jugador, sí apuntó este viernes en un comunicado que en el entrenamiento "no ha estado Oso, quien se ha ausentado de la sesión de trabajo con permiso del club para resolver su futuro".

El extremo izquierdo, nacido en Torrevieja (sureste de España) hace 23 años, después de que sus padres, originarios de Santa Fe, dejaran Argentina en medio de la crisis económica de 2001, salió este viernes de Sevilla por vía aérea para cerrar su traspaso a otro equipo, que podría ser el Estrasburgo, de la Ligue 1 francesa.