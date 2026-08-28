Guido, Maffeo, Luis Rioja y Diakhaby no participan en el entrenamiento del Valencia

Los cuatro futbolistas no estuvieron junto al resto de sus compañeros en una sesión en la que el técnico Carlos Corberán continuó preparando el encuentro de la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) y en la que todos trabajaron al mismo ritmo después de un entrenamiento diferenciado entre titulares y suplentes en la jornada de ayer, jueves.

Guido, Maffeo, que fue por primera vez titular, y Luis Rioja, que jugó después de superar su lesión en el cuádriceps sufrida en pretemporada, arrastran molestias musculares del partido del martes contra el Betis, mientras que, en el caso de Diakhaby, que salió de titular y jugó todo el partido por la lesión de Justin De Haas, ha trabajado en solitario por gestión de cargas, según fuentes del Valencia.

Corberán todavía contará con el entrenamiento de este sábado para evaluar el estado físico de sus jugadores y definir la convocatoria para el partido, en la que entrará por primera vez el lateral derecho Arnau Martínez, último fichaje del club.

El Valencia afrontará el desplazamiento a Galicia después de haber sumado un punto en sus dos primeros encuentros de la competición. El conjunto valenciano empató sin goles ante el Celta en Mestalla y perdió posteriormente por 0-1 frente al Betis, por lo que buscará en Riazor su primera victoria de la temporada ante el Deportivo a las 19.30 horas (17.30 GMT).