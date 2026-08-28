La UEFA investiga incidentes en el Lyon-Fenerbahce

Mónaco, 28 ago (EFE).- La Comisión de Disciplina de la UEFA ha abierto expediente a los clubes Lyon y Fenerbahce e investigará los incidencias entre jugadores y staff de ambos equipos en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones jugado esta semana, en el que se clasificó el equipo turco tras ganar 1-2.