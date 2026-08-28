Mamadou Sarr, primer fichaje de la Real Sociedad para la temporada 2026-2027

El equipo de LaLIga EA Sports (Primera División del fútbol español) anunció formalmente este viernes la incorporación del central africano, como cedido por el Chelsea inglés durante una temporada, en un breve comunicado en el que lo describe como un zaguero "acostumbrado a jugar en ambos perfiles".

El club 'txuri urdin', campeón de la Copa del Rey en 2026, destaca "su imponente físico y visión de juego", que aportarán "un valor diferencial al equipo desde el primer día".

Está previsto que el central se entrene por primera vez a las órdenes de Pellegrino Matarazzo hoy mismo a las 11.00 horas (09.00 GMT).

El senegalés, de 20 años y 1,94 metros de estatura, llegó este jueves a San Sebastián (norte de España), hizo las pruebas médicas en la Policlínica Gipuzkoa y posó frente a las cámaras y se hizo fotos junto al director deportivo, Eric Bretos.

En el punto de mira de la dirección deportiva estaba reforzar la zaga central y, con él, la Real Sociedad adquiere un central prometedor y con grandes cualidades físicas.

El fichaje se ha completado después de que Nayef Aguerd no pasara el reconocimiento médico y se frustrara su incorporación.

Formado en la cantera del Olympique de Lyon, Mamadou Sarr apenas disputó tres partidos con el primer equipo antes de salir cedido en enero al RWDM Brussels belga.

En el verano de 2024, ahogado por la necesidad de ingresar dinero mediante ventas de jugadores, el Lyon lo vendió por 10 millones de euros al Estrasburgo.

Su impacto en la Alsacia francesa fue tan bueno que el Chelsea, club principal de BlueCo al que también pertenece el Estrasburgo, compró sus derechos por 14 millones y lo dejó cedido en el club francés.

Tras una impecable primera mitad de la temporada 2025-2026, los londinenses lo repescaron en enero, donde estuvo a las órdenes de Liam Rosenior, quien salió del equipo en abril; no obstante, apenas ha contado con minutos en el conjunto inglés que ahora dirige el español Xabi Alonso.