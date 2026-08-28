Pellegrini espera "conseguir un plantel competitivo" a la conclusión del mercado

Pellegrini, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento en la ciudad deportiva verdiblanca, se refirió al "sorteo de 'Champions'" y al "nivel de equipos que hay”, pese a lo que espera “mantener en cada competición la ambición de llegar lo más arriba posible".

"Faltan cuatro días y el balance se hará al cierre”, dijo sobre la formación de su plantilla para este curso, y añadió que desea "que no haya salidas", ya que "siempre debilitan".

Pellegrini anunció que el extremo marroquí Ez Abde reintegrará la convocatoria ante el Levante tras su lesión, al contrario que el argentino Giovani Lo Celso, al que aún le “faltan como dos semanas” para reaparecer, lo mismo que el extremo canterano José Antonio Morante, quien también sigue fuera de la citación por lesión .

El técnico santiaguino alabó al último refuerzo, el delantero irlandés Troy Parrott, que debutó el martes en Valencia, de quien había “revisado muchos vídeos” y es un futbolista que proporcionará “potencia en ataque” porque “tiene llegada y gol. Con Cucho –Hernández, el ariete colombiano—, serán dos hombres de área importantes”.

Otro canterano, Pablo García, goleador en Mestalla (0-1), sobre cuya salida existen rumores, es un futbolista al que, según Pellegrini, “le falta un poco de madurez para estar al cien por cien, pero va mejorando cada día” y auguró que “tiene futuro”.