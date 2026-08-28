Real Sociedad y Celta coinciden con Juventus, Union SG, Bornemouth y Lillestrom

Los dos representantes españoles evitaron del bombo 1, del que partió el club donostiarra, a equipos difíciles como Leverkusen (GER), Milan (ITA), Benfica (POR) u Olympiacos (GRE), habituales de la Liga de Campeones y este año en pugna por el título de la Liga Europa.

De vuelta a Europa, como campeón de la Copa del Rey, después de un año fuera, los realistas de Pellegrino Matarazzo tendrán que recibir en casa al Lyon y su difícil hinchada, al checo Viktoria Plzen, al Bournemouth (ING) y al Toreense portugués, un equipo de Segunda división que ha hecho historia al meterse en Europa como ganador de la Copa de su país.

El Juventus de Luciano Spalleti en su exilio de la "Champions" será uno de sus rivales a domicilio, con el Union Saint-Gilloise belga, el Crystal Palace inglés, último campeón de la Liga Conferencia, y Lillestrom noruego.

El Celta, desde el tercer bombo y en su segunda Liga Europa seguida, recibirá en Balaídos a Juventus, Union St.-Gilloise, Bournemouth y Lillestrom, y visitará al Marsella francés, Celtic, el club escocés que quedó eliminado de la "Champions" por la remontada del LASK Linz austríaco pese a tener una ventaja de 3-0.

Los otros rivales a domicilio del equipo de Claudio Giraldez, que hace un año llegó a cuartos y lo eliminó el Friburgo, luego subcampeón, serán el Omonia chipriota y el Hapoel Beer-Sheva israelí, ambos de la eliminatoria previa.

El sorteo de la 56 edición emparejó al Leverkusen alemán, el proyecto que comanda esta temporada el técnico catalán Carles Martínez, con clubes como los franceses Marsella y Lyon o el Salzburgo austríaco y al Benfica, ex de Jose Mourinho, con el AZ Alkmaar (NED), el Celtic y el Milan.

Los italianos, encabezados por el portugués Rúben Amorim y con el croata Luka Modric aún en sus filas, jugarán en casa con Benfica, Ferencvaros, Sunderland y Ararat, el primer equipo armenio en la competición. A domicilio se medirán a Olympiacos, Salzburgo (AUT), Bournemouth y Levski.

Del primer bombo, el Olympiacos de José Luis Mendilibar, eliminado de la Champions en el play-off y ahora con el mexicano Armando “Hormiga” González, tendrá un recorrido con Milan, Marsella, Sparta Praga, Rennes (FRA), Jagiellonia (POL), Celje (RUM), Hoffenheim (GER) y Torreense (POR) y el Lyon, con el luso Paulo Fonseca en el banquillo, a Leverkusen (GER), Union SG (BEL), Anderlecht (BEL), Crystal Palace (ING) JAgiellonia (POL), LASK (AUT) y Hoffenheim (GER).

El sorteo desveló los rivales de cada uno de sus 36 equipos en busca de los octavos de final -pasarán directamente los ocho primeros-, con la colaboración del alemán Sebastian Rode, exjugador de clubes como Bayern, Dortmund y Eintracht, encargado de activar el sistema informático de los emparejamientos.

La primera jornada de la fase liga se jugará el 16/17 de septiembre y culminará con la octava fecha el 28 de enero. Los play-offs eliminatorios se jugarán el 18 y el 25 de febrero y los octavos el 11 y el 18 de marzo.

El 8 y el 15 de abril se resolverán las eliminatorias de cuartos; las semifinales serán el 29de abril y el 6 de mayo y la final, para decidir qué club releva al Aston Villa en el palmarés será el 26 de mayo en el Stadion Frankfurt de la localidad alemana de Fráncfort.