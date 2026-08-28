Ünal y tres goles para enterrar un calvario

Los tres goles tuvieron casi el mismo valor. En la ida frente al Partizán marcó el 1-0 que abrió una eliminatoria resuelta por el Getafe con un 3-1. Tres días después apareció en el minuto 81 para derribar al Racing cuando el partido se dirigía hacia el empate. Y este jueves, en Belgrado, silenció durante unos minutos a 25.000 gargantas y dio al conjunto azulón el gol que evitó la remontada serbia.

Ünal acumula tres tantos en tres partidos consecutivos, casi los mismos que marcó durante toda su etapa en el Bournemouth antes de volver al club azulón. En dos temporadas y media firmó cinco: dos en el tramo final del curso 2023-2024, otros dos en el 2024-2025 y sólo uno la pasada campaña. El Getafe ha necesitado tres encuentros para devolverle una eficacia que en Inglaterra apenas pudo enseñar.

Porque Ünal no perdió el gol: perdió demasiado tiempo. El 24 de mayo de 2023 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha frente al Betis. Permaneció de baja hasta diciembre y se perdió 23 partidos. El Getafe lo traspasó meses después al Bournemouth por 16,5 millones de euros, pero en Inglaterra tampoco encontró tregua. Sufrió una fractura en un pie y después una segunda rotura del cruzado que volvió a apartarle durante meses.

Bordalás recordó aquel camino después del primer duelo frente al Partizán. “Estoy muy agradecido porque ha sufrido mucho. Se lesionó la primera vez con nosotros en un partido en Sevilla que no olvidaré nunca. Ha pasado un calvario de lesiones y ahora se encuentra bien, necesitaba jugar y el Getafe le ha abierto las puertas”, afirmó.

En realidad, Ünal nunca terminó de marcharse. Mantuvo conversaciones telefónicas con sus antiguos compañeros durante su etapa en Inglaterra y visitó en varias ocasiones el Coliseum. Y cuando apareció la posibilidad de regresar, aceptó una rebaja salarial para volver al lugar donde había ofrecido su mejor fútbol: 36 goles y diez asistencias en 109 partidos antes de marcharse.

El Getafe le devolvió una casa y Ünal empezó a pagar la renta con goles. Ni siquiera una molestia en el sóleo le detuvo ante el Racing. “Ha aguantado como un jabato y ha conseguido un gol que significa una victoria importantísima”, explicó Bordalás después del encuentro.

En Belgrado necesitó otra vez ese carácter. El Partizán empujó, el estadio ardió y la ventaja de la ida empezó a consumirse. Entonces apareció Ünal. Su gol no dio una victoria, porque el Getafe perdió 2-1, pero sí protegió el 4-3 global y abrió la puerta de la fase liga de la Liga Conferencia.

“El Partizán es un club muy grande, con un gran número de aficionados. Por eso, para nosotros esto es un milagro. No importa que actualmente esté atravesando por problemas, el Partizán es una institución”, declaró Bordalás tras la clasificación.

Ünal regresó al Getafe para jugar, recuperar el cuerpo y reconocerse de nuevo como delantero. Tres partidos después, ya no necesita mirar atrás para encontrarse. Sus tres goles abrieron una eliminatoria, ganaron un partido y salvaron una clasificación. El turco volvió a casa y, de paso, devolvió al Getafe a Europa para poner fin a un calvario.