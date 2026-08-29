Alejandro Domínguez supervisa en Venezuela obras financiadas por la Conmebol

En su cuenta de X, Domínguez anunció la inauguración de una cancha de fútbol en un sector ubicado entre Caracas y el estado costero de La Guaira (norte) y aseguró que es la primera obra "ejecutada gracias al aporte" de la Conmebol para recuperar infraestructura deportiva y espacios educativos afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

También informó de su participación en el acto simbólico de "palada inicial" para el comienzo de la construcción del Centro Nacional de Alto Rendimiento en el estado Lara (oeste), una "obra estratégica para el desarrollo y la preparación de los futbolistas venezolanos financiada íntegramente" por la Conmebol.

La FVF explicó en una nota de prensa que la agenda de Domínguez junto con el presidente de la federación venezolana, Jorge Giménez, permitió "supervisar de primera mano" estos proyectos, así como "impulsar nuevas iniciativas de infraestructura para el fútbol".

Según la FVF, el proyecto en Lara abarca "aproximadamente 5.800 metros cuadrados de construcción, dos canchas profesionales" y tiene una capacidad de alojamiento para 132 personas.

En la cancha situada cerca de Caracas, donde también estuvo el ministro venezolano de Deporte, Franklin Cardillo, beneficiará directamente a más de 1.000 niños de una comunidad que actualmente tiene una población de 23.067 habitantes.

"Esta situación que vivió el pueblo hermano de Venezuela hizo que el Consejo Ejecutivo de la Conmebol respondiera inmediatamente. (...) Quisimos responder inmediatamente y demostrar que ustedes y nosotros somos un mismo equipo", expresó Domínguez, citado en la nota de la FVF.

Además, visitaron un liceo afectado también por los sismos donde la FVF lleva a cabo "trabajos de reparación y reacondicionamiento con los fondos destinados por la Conmebol", de acuerdo a la federación local.

En este recorrido participó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien agradeció en su canal de Telegram a la Conmebol por su apoyo.

La FVF afirmó que la visita de Domínguez "permitió constatar, en una sola jornada, el alcance de una agenda diversa: desde el inicio de una nueva obra de alto rendimiento en Lara y la entrega de un complejo deportivo para más de 23.000 habitantes, hasta la rehabilitación integral de un centro educativo".

"Más que eventos aislados, el recorrido junto a la FVF evidencia el uso transparente y la materialización de los recursos de la Conmebol en el país, consolidando una alianza que conecta el desarrollo deportivo de élite con el impacto social y la educación de las nuevas generaciones", agregó.

El doble terremoto del pasado junio dejó al menos 6.509 muertos y daños que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.