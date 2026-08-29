El campeón Cruz Azul vence al Necaxa y detiene racha de derrotas

Jeremy Márquez, el argentino Nicolás Ibáñez y el colombiano Willer Ditta sellaron el triunfo del equipo del entrenador Joel Huiquí, dominantes ante un oponente con poca capacidad de respuesta. Emilio Rodríguez descontó por el cuadro de casa.

Cruz Azul tuvo la posesión de la pelota y creó más opciones de gol.

Necaxa, dirigido por el uruguayo Martín Varini, salió a proponer el encuentro en la segunda mitad. Sin embargo, en el minuto 46 recibió un duro golpe. Rodríguez hizo una elegante jugada y le puso una asistencia a Ibáñez para el 0-2.

Los celestes crecieron y en el minuto 53 aumentaron la diferencia con un gol de derecha al ángulo de Ditta, a pase del argentino José Paradela.

Necaxa ordenó su defensa y a partir de ahí buscó atacar. Creó peligro y en el 83 descontó con un elegante gol de Emilio Rodríguez, de zurda, tras burlar a un par de defensas.

Con el resultado, los Azules llegaron a nueve puntos y ocupan el noveno puesto de la clasificación, cuatro puntos abajo del líder América, con un partido pendiente. Necaxa es duodécimo.