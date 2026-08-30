El Inter de Milán doblega al Cagliari y continúa con paso perfecto en Italia

El mediocampista turco Hakan Calhanoglu recurrió a su habitual jerarquía para abrir el marcador en el minuto 9 con un potente disparo desde media distancia, culminando una gran acción previa de Nicolò Barella, amo y señor indiscutible de la medular interista a lo largo de todo el compromiso.

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La primera mitad se tradujo en un monólogo absoluto del cuadro dirigido por Cristian Chivu. El técnico decidió dejar en el banquillo a Marcus Thuram para apostar por una dupla ofensiva integrada por el joven Francesco Pio Esposito y el argentino Lautaro Martínez. Con Federico Dimarco y Luis Henrique desplegados en las bandas para buscar amplitud, y con Alessandro Bastoni liderando la salida limpia desde el fondo, el vigente campeón del Scudetto borró de la cancha a su rival.

Al descanso, el dominio del Inter se reflejaba con claridad en las estadísticas, acumulando quince remates frente a cero de un Cagliari desdibujado, donde apenas Daniel Maldini intentó cambiar el rumbo de los suyos sin éxito.

Sin embargo, el guion dio un vuelco drástico tras el paso por los vestuarios. El conjunto ‘neroazzurro’ perdió la brújula, cedió metros valiosos y permitió que los sardos se metieran de lleno en el encuentro. Pese a las variantes tácticas desde el banco, los visitantes sufrieron un asedio agónico en los minutos finales.

Cuando el empate local parecía una cruda realidad tras un balón suelto que Michel Adopo conectó con todo a favor, Yann Aurel Bisseck emergió providencial bajo los tres palos para despejar de cabeza un remate cantado, celebrando la salvada con la euforia de un propio gol.

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Con los tres puntos asegurados en la maleta, el Inter ya enfoca su mirada en el próximo desafío, donde defenderá su imbatibilidad en condición de local frente al Nápoles, mientras que el Cagliari buscará pasar página recibiendo nuevamente en su feudo al Lecce.

Ficha técnica del partido

Cagliari (0): Caprile; Zé Pedro, Deiola (Ciervo, minuto 83), Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks (Kofler, minuto 57); Fazzini (Fadera, minuto 57), Adopo, Maldini (Borrelli, minuto 78); Mendy (Kevin, minuto 57). Entrenador: Fabio Pisacane.

Inter de Milán (1): J. Martínez; Pavard, Akanji (Stones, minuto 68), Bastoni; Luis Henrique (Bisseck, minuto 81), Barella, Çalhanoglu (Zielinski, minuto 65), Sucic (Jones, minuto 65), Dimarco; P. Esposito (Thuram, minuto 65), Lautaro Martínez. Entrenador: Cristian Chivu.

Goles: 0-1, Çalhanoglu (minuto 9). Árbitro: Gianluca Aureliano. Mostró tarjeta amarilla a Deiola (minuto 56) y Kevin (minuto 88) por parte del Cagliari, y a Akanji (minuto 14) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Serie A, disputado en el Unipol Domus de Cagliari (Cerdeña, Italia).