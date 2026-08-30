Flamengo golea a Botafogo y se acerca al líder Palmeiras

El conjunto rojinegro llegó a 48 puntos y quedó a cuatro del Palmeiras, que suma 52 unidades y tiene un partido más disputado. El triunfo tuvo como gran figura a Samuel Lino, autor de dos goles y una asistencia. El colombiano Jorge Carrascal completó la goleada.

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Lino abrió el marcador en el primer tiempo y volvió a marcar a los 40 minutos de la segunda etapa. Carrascal sentenció el encuentro a dos minutos del final.

El partido tuvo además tres goles anulados. Botafogo había marcado por intermedio de Arthur Cabral, pero la conquista fue invalidada tras la revisión del VAR por una mano. Al equipo dirigido por el portugués Leonardo Jardim también le anularon dos tantos, de Pedro y Lucas Paquetá.

La derrota dejó a Botafogo en el duodécimo puesto, con 30 puntos, cada vez más cerca de la zona de peligro.

Palmeiras no pudo con Mirassol

Palmeiras, por su parte, dejó escapar dos puntos al igualar 1-1 como visitante frente a Mirassol, uno de los equipos que lucha por alejarse de la zona de descenso.

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El conjunto local se adelantó a los cuatro minutos del segundo tiempo con un cabezazo de Eduardo. Tres minutos después, Bruno Santos marcó el segundo, pero la conquista fue anulada por posición adelantada.

Palmeiras logró rescatar el empate a los 29 minutos, en una acción que comenzó por la derecha con el argentino Agustín Giay y continuó con la participación del paraguayo Gustavo Gómez. El capitán albirrojo asistió a Maurício, quien estableció el 1-1.

El líder incluso pudo perder el partido, pero el VAR anuló un penal sancionado a favor de Mirassol a diez minutos del final.

Neymar brilla en el clásico paulista

En otro de los clásicos de la jornada, Santos derrotó 1-0 a Corinthians como visitante con un gol del uruguayo Christian Oliva y una destacada actuación de Neymar.

El astro brasileño fue decisivo en la conquista. Su remate se estrelló en el travesaño y Oliva aprovechó el rebote para marcar el único tanto del encuentro.

El triunfo, el primero de Santos en un clásico en lo que va del año, le permitió subir al decimocuarto puesto con 29 puntos y tomar distancia de la zona de descenso. Corinthians quedó décimo con 32 unidades.

Empate entre Athletico Paranaense y Fluminense

En otro duelo entre equipos de la parte alta, Athletico Paranaense y Fluminense igualaron 3-3 en Curitiba.

El resultado mantuvo al conjunto local en el tercer puesto, con 45 puntos, mientras que Fluminense marcha cuarto con 42.

Athletico estuvo dos veces en ventaja, pero Fluminense consiguió remontar y estuvo cerca de llevarse la victoria. Sin embargo, un penal en el último minuto permitió al colombiano Kevin Viveros establecer el empate.

Viveros, además, amplió su ventaja en la tabla de goleadores del campeonato con 17 tantos, dos más que Pedro, de Flamengo, y siete por encima de Carlos Vinícius, de Grêmio.