River venció a Banfield y deja atrás el golpe copero en el debut de Leo Ponzio

Con una actuación estelar de Ángel Correa y el bautismo goleador de Thiago Almada con la camiseta del ‘Millonario’, el equipo se repuso con carácter de la dura eliminación del pasado miércoles en la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, golpe que eyectó a Eduardo Coudet de la dirección técnica y abrió la puerta al interinato del hasta entonces coordinador de juveniles.

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Clima caliente en Avellaneda Mientras tanto, Independiente vivió una jornada de terror al caer por un categórico 0-3 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El equipo dirigido por el brasileño Jadson Viera se retiró bajo una silbatina ensordecedora, enmarcada por un clima político enrarecido y la impaciencia de los hinchas de cara a las elecciones de fin de año.

Panorama de la fecha Argentinos Juniors hizo valer su localía al imponerse por 2-1 ante Aldosivi de Mar del Plata, mientras que el viernes, en el inicio de la jornada, Boca Juniors rescató un triunfo agónico por 1-0 frente a Lanús. El sábado predominaron los empates: Riestra y Vélez igualaron 1-1, el mismo marcador que se dio entre Huracán y Estudiantes de Río Cuarto, en tanto que Atlético Tucumán-Belgrano y Talleres-Central Córdoba terminaron sin goles, este último con la renuncia de Jorge Sampaoli como entrenador de la ‘T’. La única salvedad de esa jornada fue el valioso triunfo de Gimnasia de La Plata por 1-2 en su visita a Rosario Central.