Sunderland, de Omar Alderete, venció a Fulham por la Premier League

El Sunderland, equipo donde juega el defensor paraguayo Omar Alderete, logró su primera victoria en la Premier League tras vencer por 1-0 a Fulham en el Stadium of Light, por la segunda fecha del certamen.

Tras una primera etapa equilibrada que finalizó sin goles, la diferencia llegó en el complemento desde el banco de suplentes: el delantero Wilson Isidor, quien había ingresado a los 18 minutos, convirtió el único tanto del compromiso a los 29′ del segundo tiempo.

Con este resultado, Sunderland suma sus primeros 3 puntos en el torneo y se ubica en el 11° lugar de la tabla de posiciones. En la próxima fecha, visitará a Brentford el sábado 5 de septiembre.

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El gol del triunfo

En el complemento llegaron las variantes y, con ellas, la apertura del marcador. A los 18 minutos ingresó el atacante Wilson Isidor en reemplazo de Brian Brobbey. Once minutos después, a los 29′ del segundo tiempo, Isidor aprovechó su oportunidad y convirtió el tanto que selló el 1-0 definitivo para los locales.

Estadísticas y tabla

Pese a que Fulham controló el 58% de la posesión frente al 42% del local e intentó revertir la historia con 471 pases correctos, Sunderland fue más incisivo en ataque, finalizando el encuentro con 11 tiros al arco contra 9 del rival. El árbitro Michael Salisbury amonestó a Joachim Andersen y César Palacios en la visita, en un cotejo que no registró expulsados.

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Con este resultado, Sunderland suma sus primeros 3 puntos y escala al 11° puesto de la clasificación, dejando atrás la caída en el debut ante Ipswich Town. Fulham, en tanto, quedó en la 15° posición.

Próxima fecha

Por la fecha 3, Sunderland visitará a Brentford el sábado 5 de septiembre a las 11:00 (hora local) en el Gtech Community Stadium, mientras que Fulham recibirá a Crystal Palace en Craven Cottage.