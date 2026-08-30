Arranca caravana y demostración de fuerza de Miguel Prieto rumbo a Caacupé

“Estamos acá esperando la salida del sol. El amanecer se está yendo desde el este, trayendo luz, claridad y, por sobre todo, hoy, en esta ciudad sagrada para todos los paraguayos que es Caacupé”, dijo el presidenciable opositor.

“Inicia el rompimiento de todas las cadenas que tiene, que tiene sometido durante tanto tiempo a todos los paraguayos”, agregó Prieto desde un video en redes sociales junto a Aldo Barrios, concejal departamental de Alto Paraná.

“La instrumentación de la justicia no puede servir como un garrote político. Por eso el pueblo hoy va a salir con Miguel”, expresó Barrios a su turno.

Prieto arrastra más de 60 denuncias de presunta corrupción impulsada por referentes del cartismo. Había manifestado que Pedro Alliana, vicepresidente y presidenciable del oficialismo, estaba presionando a jueces y fiscales para apartarlo de la carrera presidencial.

La convocatoria lleva como lema “¡Ndaipóri kyhyje!” (¡No hay miedo!) y sus impulsores invitan a la ciudadanía a participar de manera pacífica y responsable.

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Los vehículos se concentraron desde las 04:00 en la rotonda Oasis de Ciudad del Este. Desde allí, la caravana avanzará por la ruta PY02 con dirección a Caacupé. La llegada a la capital departamental de Cordillera está prevista a las 11:00, específicamente en la Plaza Teniente Fariña.

Según los organizadores, la movilización reunirá a representantes y simpatizantes provenientes de más de un centenar de municipios, entre intendentes y candidatos a intendencias. Los participantes se sumarán al recorrido en diferentes puntos de la ruta, entre ellos el kilómetro 30, Juan León Mallorquín, Campo 9, Caaguazú y Coronel Oviedo.

Única convocatoria

Prieto había manifestado que eligieron Caacupé para esta demostración de fuerza de la oposición para no manifestar ninguna forma de presión a los jueces en Ciudad del Este ni en Asunción.

Indicó que tras la caravana de la fecha, este lunes se presentará en forma solitaria con los demás acusados del juicio que está enfrentando. “Es la única convocatoria que estamos llamando”, insistió.

“Aclarar que a partir del lunes me presento ante la justicia con los demás imputados con mucha confianza y con mucha fe, con la conciencia tranquila. No estamos convocando a ninguna manifestación el lunes, solamente el domingo. El lunes queremos llegar solos, el domingo ya nos van a demostrar su apoyo como sociedad y como amigos quienes están de lado de la verdad”, había señalado Prieto.

Acto central en Caacupé

Al llegar a la ciudad, Miguel Prieto tiene previsto ingresar a la Basílica de Caacupé para realizar un momento de oración. Luego, participará del acto central en la Plaza Teniente Fariña, donde pronunciará un mensaje.

La manifestación se realizará en la víspera del juicio oral y público a Prieto, quien está procesado por presunto daño patrimonial de unos G. 306 millones a la comuna esteña. También están acusadas otras doce personas, entre ellas Francisco Arrúa, presidente del Partido Yo Creo, y Sebastián Martínez, concejal de Ciudad del Este.