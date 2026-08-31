El Barcelona se aferra a la mínima opción de la Libertadores ante Independiente del Valle

Mientras el cuadro del Valle atraviesa una de sus mejores temporadas, con 68 puntos, el equipo más popular de Ecuador y líder absoluto en la obtención de los títulos locales, con 16, cumple una discreta actuación que se refleja con su ubicación en el sexto puesto, con 39 unidades.

Ambos saldrán con sed de revancha. En la reciente fecha el Independiente, que ganaba por 2-0 al Universidad Católica, terminó por ceder un empate 2-2 y desperdició la ocasión de imponer un nuevo récord -ganar doce partidos consecutivos en Ecuador-, mientras que el Barcelona cayó 2-0 ante el colista, el Manta.

En otro de los cruciales partidos de la vigésima octava fecha de la liga profesional ecuatoriana, chocarán el Aucas, ubicado en el segundo lugar de la tabla, con 47 puntos, y la Universidad Católica, que de ganar también completaría 47 unidades, pues es cuarta con 44.

En la última jornada, el Aucas venció por 1-0 al Libertad y sus hinchas al final del partido permanecieron celebrando dentro del estadio y los de la Católica recibieron como un triunfo el empate ante el Independiente.

El tercero de la clasificación, el Macará, con 45 puntos, disfrutará de sus dos principales figuras ante el Manta, el goleador del torneo, con 11 anotaciones, el uruguayo Franco Posse, y el argentino Agustín Campana, autor de los goles para el reciente triunfo por 1-2 como visitante frente al Orense.

El Macará es otro de los equipos con una buena propuesta de juego, ensamblado desde la temporada pasada por el entrenador uruguayo Guillermo Sanguinetti, y se convierte en uno de los conjuntos con más estabilidad para su cuerpo técnico y jugadores en la actual temporada.

- Partidos de la vigésima octava fecha de la liga profesional ecuatoriana:

- Martes: Delfín-Técnico Universitario y Liga Deportiva Universitaria de Quito-Mushuc Runa.

- Miércoles: Macará-Manta; Deportivo Cuenca-Guayaquil City y Barcelona-Independiente del Valle.

- Jueves: Universidad Católica-Aucas; Leones del Norte-Orense y Libertad-Emelec.