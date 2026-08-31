El Celta español, interesado en el uruguayo Sebastián Cáceres

“Es una de las opciones que barajamos", dijo al ser cuestionado por el futbolista montevideano durante la rueda de prensa de presentación del extremo marroquí Couhaib Driouech.

Garcés confirmó que están buscando nuevos refuerzos y sólo esperan la salida del extremo Carles Pérez, que no cuenta para el técnico Claudio Giráldez.

“El mercado está abierto y nosotros estamos moviéndonos, estamos trabajando intensamente. No estamos planeando ninguna salida. Obviamente no sabes lo que puede llegar a suceder, pero no estamos con ninguna salida planificada salvo la de Carles Pérez”, expuso.

Finalmente, el director de fútbol reconoció que el inicio de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), con un punto de nueve posibles, no ha sido el esperado, pero él sigue confiando en la plantilla.

“No iniciamos como hubiéramos querido, pero estamos a 1 punto, 2 puntos, del inicio de la temporada pasada. Si logramos ganarle a la Real Sociedad estaríamos mejor que el año pasado. Creo que no es un motivo para levantar las alarmas porque estamos trabajando, tenemos mucha confianza en la plantilla tal cual está. No fue el inicio que buscábamos, pero no creo que sea un motivo de alarmas”, manifestó.