Gabriel Jesus se muestra "muy feliz" a su llegada a Barcelona para firmar como azulgrana

El vuelo procedente de Inglaterra del delantero de Sao Paulo, de 29 años, aterrizó a primera hora de la tarde en el Aeropuerto Barcelona-El Prat Josep Tarradellas.

"Estoy muy feliz y muy contento", afirmó Gabriel Jesus mientras saludaba a los medios de comunicación presentes en la terminal corporativa del aeropuerto de la capital catalana y hacía su característico gesto del teléfono, con el que habitualmente celebra sus goles.

Antes de subirse al coche que lo trasladó al centro médico donde pasará las pruebas, Gabriel Jesus, que en los últimos años ha sufrido importantes lesiones de rodilla, dijo que está "perfecto" al ser preguntado por su estado físico.

El Barça pagará al Arsenal 10 millones de euros más variables para cerrar la incorporación del delantero centro brasileño, cuyo contrato con el club inglés expiraba el próximo 30 de junio.

El Barça ha esperado hasta los últimos dos días de la ventana estival de fichajes para lanzarse a por un '9', uno de los objetivos primordiales de Hansi Flick y el director deportivo del club, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, tras la marcha de los delanteros Robert Lewandowski y Ferran Torres.

El internacional argentino del Atlético de Madrid Julián Alvarez era el principal objetivo del Barça en esta ventana de fichajes para ocupar dicho puesto, pero la negativa del club madrileño a traspasar al futbolista ha obligado al Barça a mover ficha con Gabriel Jesús.

Pese a la llegada del delantero brasileño, la entidad azulgrana sigue interesada en contratar, en un futuro, al jugador del Atlético de Madrid, que este verano manifestó públicamente su intención de salir del club rojiblanco, con preferencia por incorporarse al club catalán.

Formado en el Palmeiras brasileño, Gabriel Jesus, internacional con la selección brasileña, es un experimentado delantero centro que en el fútbol europeo ha marcado 127 goles, 95 de ellos en 236 partidos con el Manchester City y 32 en 123 duelos en las filas del Arsenal, su último club.