Racing se sube a lo más alto de la Tabla Anual

Un tanto de Agustín de la Cuesta sobre el final del encuentro selló el triunfo de los dirigidos por el argentino Cristian Chambian.

Con ese resultado, el campeón del Torneo Apertura quedó a dos unidades Liverpool en el Torneo Clausura y llegó a lo más alto de la Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Racing llegó allí a 49 puntos y aventaja por dos a Peñarol, que perdió el primer lugar al caer en el clásico, aunque podrá recuperarlo cuando juegue el encuentro pendiente que tiene ante Montevideo City Torque.

Mientras tanto, suma ocho en el Clausura, donde Liverpool tiene diez y Montevideo City acumula nueve. Más abajo, Boston River tiene ocho, al tiempo que Juventud, Montevideo Wanderers y Cerro suman siete enteros cada uno.

El Negriazul se mantuvo como único líder al igualar 1-1 con Cerro Largo.