Raphinha supera a Mbappé y toma el liderato con cinco goles

Además, Lamine Yamal estrenó su cuenta en esta edición de LaLiga EA Sports con un doblete, mientras que Sergion Camello subió a tres dianas, con dos anotadas en el Camp Nou.

Clasificación tras la tercera jornada:

- Con 5 goles: Raphinha (1p) (BRA) (Barcelona).

- Con 4 goles: Kylian Mbappe (FRA) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Alex Baena (Atlético Madrid); Fermín López (Barcelona); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roberto Fernández (Espanyol); Yassir Zabiri (MAR) (Racing); y Sergio Camello (Rayo Vallecano).

- Con 2 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Lamine Yamal (Barcelona); Rodrigo Riquelme (Betis); y Budimir (1p) (CRO); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 1 gol: Nahuel Tenaglia (ARG), Mikel Rodríguez y Lucas Boyé (Alavés); Aitor Paredes, Alex Berenguer, Robert Navarro (Athletic Club); Marc Pubill, Giuliano Simeone (ARG), Kang in Lee (KOR) y Ademola Lookman (NIG) (Atlético Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Pablo García y Marc Bartra (Betis); Iago Aspas (Celta); Marc Aguado, Aboubakar Sangaré, Fer Niño (Elche); Tyrhys Dolan (ING) y Cala (Espanyol); Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela', Enzo Bardeli (FRA) y Jon Ander Olasagasti (Levante); Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja (Osasuna); Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Álvaro García (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Carlos Espí y Arda Güler (TUR) (Real Madrid); Luka Sucic (AUT), Ander Barrenetxea, Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Issac Romero y Miguel Sierra (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Pape Gueye (SEN), Gerard Moreno (1p), Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Nicolás Pepe (CIV) (Villarreal).

- En propia puerta: Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona).