Video: Alex Arce convierte después de malograr un penal

El Independiente Rivadavia debió sobreponerse a un penal que Facundo Cambeses, arquero de la Academia, le tapó al paraguayo Alex Arce (8’) y al gol de Matko Miljevic (20’) con el que el visitante Racing Club se puso al frente en el marcador por la Liga argentina.

¡¡UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA!! Cambeses, quien tuvo una actuación de Selección en Mendoza, adivinó las intenciones de Alex Arce y le atajó el penal al goleador paraguayo de Independiente Rivadavia. pic.twitter.com/0Xwm93hp59 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2026

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No se cayó la Lepra mendocina y dio vuelta el resultado en la segunda parte para el 3-1, con los tantos de Gonzalo Ríos (39’), Fabrizio Sartori (70’) y Alex Arce (92’), para un triunfo que lo deja séptimo en el Grupo B, pero sobre todo, al tope de la tabla anual, a la par de Argentinos Juniors, en busca de un título histórico.