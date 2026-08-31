Fútbol Internacional
31 de agosto de 2026 a la - 10:14

Video: Alex Arce convierte después de malograr un penal

Alex Adrián Arce Barrios (31 años), goleador del Independiente Rivadavia de Mendoza.
Alex Adrián Arce Barrios (31 años), goleador del Independiente Rivadavia de Mendoza.Redes sociales

Independiente Rivadavia prolongó su magnífica campaña anual en Argentina con un sólido triunfo por 3-1 sobre Racing de Avellaneda, con un gol del mundialista paraguayo Alex Arce.

Por ABC Color

El Independiente Rivadavia debió sobreponerse a un penal que Facundo Cambeses, arquero de la Academia, le tapó al paraguayo Alex Arce (8’) y al gol de Matko Miljevic (20’) con el que el visitante Racing Club se puso al frente en el marcador por la Liga argentina.

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No se cayó la Lepra mendocina y dio vuelta el resultado en la segunda parte para el 3-1, con los tantos de Gonzalo Ríos (39’), Fabrizio Sartori (70’) y Alex Arce (92’), para un triunfo que lo deja séptimo en el Grupo B, pero sobre todo, al tope de la tabla anual, a la par de Argentinos Juniors, en busca de un título histórico.