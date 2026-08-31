Video: Alex Arce convierte después de malograr un penal

El Independiente Rivadavia debió sobreponerse a un penal que Facundo Cambeses, arquero de la Academia, le tapó al paraguayo Alex Arce (8’) y al gol de Matko Miljevic (20’) con el que el visitante Racing Club se puso al frente en el marcador por la Liga argentina.
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No se cayó la Lepra mendocina y dio vuelta el resultado en la segunda parte para el 3-1, con los tantos de Gonzalo Ríos (39’), Fabrizio Sartori (70’) y Alex Arce (92’), para un triunfo que lo deja séptimo en el Grupo B, pero sobre todo, al tope de la tabla anual, a la par de Argentinos Juniors, en busca de un título histórico.