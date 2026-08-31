Video: Riveros anota en épica remontada del Universitario

El equipo crema del Universitario de Deportes, que dirige el técnico argentino Héctor Cúper, dio la vuelta a un 2-0 inicial contra la Universidad Técnica de Cajamarca.

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La remontada se dio con tantos de Jairo Concha, en los minutos finales del primer tiempo; y del paraguayo Williams Riveros, Álex Valera y Andy Polo, en la segunda parte.

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Universitario le volteó 4-2 a UTC en Cajamarca. Los goles de los tricampeones fueron de Jairo Concha, Williams Riveros, Alex Valera y Andy Polo.



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El Deportivo Garcilaso sigue al frente del torneo Clausura de Perú gracias a su triunfo por 1-0 en su visita a Alianza Lima, al que derrotó con un tanto de penalti del delantero Beto Da Silva, que anotó a su exequipo para reivindicarse.

Al término de la séptima fecha del Clausura, Garcilaso alcanzó los 16 puntos, los mismos que Universitario de Deportes.