Fútbol Internacional
31 de agosto de 2026 a la - 10:00

Video: Riveros anota en épica remontada del Universitario

Williams Ismael Riveros Ibáñez (33 años), en el festejo de su gol para Universitario de Deportes.
Williams Ismael Riveros Ibáñez (33 años), en el festejo de su gol para Universitario de Deportes.Universitario de Deportes

Universitario de Deportes, con un gol del paraguayo Williams Riveros, protagonizó una épica remontada en Perú, en su visita al UTC de Cajamarca, al que ganó por 4-2, por la Liga Peruana.

Por ABC Color

El equipo crema del Universitario de Deportes, que dirige el técnico argentino Héctor Cúper, dio la vuelta a un 2-0 inicial contra la Universidad Técnica de Cajamarca.

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La remontada se dio con tantos de Jairo Concha, en los minutos finales del primer tiempo; y del paraguayo Williams Riveros, Álex Valera y Andy Polo, en la segunda parte.

El Deportivo Garcilaso sigue al frente del torneo Clausura de Perú gracias a su triunfo por 1-0 en su visita a Alianza Lima, al que derrotó con un tanto de penalti del delantero Beto Da Silva, que anotó a su exequipo para reivindicarse.

Al término de la séptima fecha del Clausura, Garcilaso alcanzó los 16 puntos, los mismos que Universitario de Deportes.