Gonzalo Plata regresa al Flamengo tras no superar los exámenes médicos del Dinamo de Moscú

El atacante de 25 años había recibido autorización de la directiva del conjunto brasileño para viajar a Rusia, someterse a los exámenes correspondientes y firmar su nuevo contrato.

Sin embargo, tras conocerse los resultados de las evaluaciones físicas, el club moscovita determinó no finalizar la operación.

Plata, quien formó parte de la selección de Ecuador en el Mundial de Norteamérica y venía teniendo participación regular con el Flamengo, se reincorporará a los entrenamientos del equipo carioca en el transcurso de esta semana.

El ecuatoriano había desembarcado en Rusia a principios de esta semana e incluso llegó a posar con la indumentaria del Dinamo de Moscú.

Pese a que Flamengo no ofreció detalles del contrato ni su valor, versiones de prensa indican que la transferencia alcanzaba los 10 millones de euros.

A pesar de haber sufrido una tendinitis en la rodilla derecha durante este segundo semestre, lo que le hizo perderse dos partidos, el atacante estuvo a disposición del cuerpo técnico con normalidad en el resto de los juegos.

Este martes, el equipo dirigido por el portugués Leonardo Jardim anunció el fichaje de dos delanteros, el argentino Joaquín Freitas, de 19 años, y el ecuatoriano Anthony Valencia, de 23.