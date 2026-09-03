Boca Juniors eliminó a Vélez en el debut de Ronaldo Martínez

Boca Juniors clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El Xeneize de Ángel Romero y Adam Bareiro eliminó por penales a Vélez Sarsfield en el debut de Ronaldo Martínez. El triunfo de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba fue por penales: el partido culminó igualado 0-0, mientras que la tanda, 4-3.

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Martínez, procedente de Talleres de Córdoba en el mercado de pases de mitad de temporada, arrancó de titular y jugó hasta los 70 minutos, cuando fue reemplazado por Simon Escobar. Por otra parte, Leo Cristaldo, el otro compatriota en el plantel, fue suplente y no ingresó. Por su lado, Romero estuvo en el banco y no sumó minutos, mientras que Bareiro continúa lesionado.

Boca Juniors, el último clasificado a cuartos: ¿Cómo quedan los cruces en la Copa Argentina?

Boca Juniors fue el último cuartofinalista de la Copa Argentina 2026. El Xeneize medirá a Racing de Matías Pérez por un lugar en las semifinales. Por su lado, en los otros cruces son Deportivo Riestra vs. Banfield, Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán y Platense vs. Estudiantes de La Plata. Las fechas, horarios y escenarios de las llaves todavía no están programadas.

En la lucha por el título están varios futbolistas paraguayos: Ángel Romero y Adam Bareiro (lesionado) en el Xeneize; Matías Pérez en la Academia; Marino Arzamendia en el Malevo; Iván Villalba, José Florentín y Álex Arce en la Lepra mendocina; Clever Ferreira en el Decano tucumano; Héctor Bobadilla en el Calamar y Santiago Arzamendia (lesionado) en el Pincha.