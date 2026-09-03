Palmeiras empató con Santos y es semifinalista de Copa Brasil

Palmeiras avanzó a las semifinales de la Copa de Brasil 2026. El Verdão de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio empató sin goles con el Santos de Gustavo Caballero y sentenció la serie con un global 3-0. El Albiverde, que eliminó a Cerro Porteño de la Copa Libertadores 2026, medirá a Vasco da Gama, que derrotó a Olimpia en la Copa Sudamericana 2026.

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Una semana después de la victoria de local por 3-0 con doblete de José López y un tanto de Andreas Pereira, los dirigidos por Abel Ferreira jugaron con la obligación del Peixe de Neymar, que estaba obligado a remontar. Con la clasificación a la llave de los cuatro mejores, los paulistas continúan firmes en la triple competencia (Serie A, Copa de Brasil y Copa Libertadores).

El empate sin goles entre Santos y Palmeiras

De los paraguayos, solo Mauricio jugó la revancha de los cuartos de final

De los paraguayos en el Palmeiras en la revancha de los cuartos de final, solo Mauricio jugó el encuentro: el atacante arrancó en el once inicial y disputó todo el compromiso, mientras que Gustavo Gómez observó el juego entre los suplentes (no entró). En contrapartida, Ramón Sosa no fue convocado por lesión. Por su parte, Gustavo Caballero estuvo en el banco y no ingresó en el Santos.

Copa de Brasil 2026: Clasificados, cruces y la llave que resta definir

Palmeiras, Vasco y Atlético Mineiro son los semifinalistas de la Copa de Brasil 2026. El Verdão de los paraguayos medirá al Almirante, que eliminó a Vitoria (global 3-0), mientras que el Galo aguarda por el ganador del clásico gaúcho: Internacional de Antonio Sanabria vs. Gremio de Mathías Villasanti. Tras el 0-0 de la ida, juegan hoy la vuelta en el Arena do Gremio a los 20:00, hora de Paraguay.