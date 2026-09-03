Brasileirão: Flamengo queda a un punto de líder Palmeiras

Un gol del colombiano Jorge Carrascal en el minuto 14, culminando un rápido contraataque, abrió el marcador para Flamengo contra Mirassol, en Río de Janeiro.

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Antes del descanso, Lucas Paquetá remató de cabeza un centro desde la derecha de Carrascal para poner el 2-0.

En la segunda mitad, el Flamengo se dedicó a controlar el partido ante un Mirassol que fue mejor en la segunda mitad pero amenazó poco la portería local. Curiosamente, ambos equipos se vieron las caras hace apenas 15 días en el partido de la segunda vuelta, que terminó con goleada flamenguista a domicilio por 5-1.

Antes del partido de este miércoles, el Flamengo presentó ante su afición a sus dos nuevos fichajes: el delantero ecuatoriano Anthony Valencia y el argentino Joaquín Freitas, también atacante.

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Con la victoria, el Flamengo llegó a los 51 puntos en 25 rondas, uno menos que el Palmeiras.

Por su parte, el Mirassol es el primer equipo fuera de la zona de descenso, con 25 puntos, los mismos que el Vasco da Gama y el Inter de Porto Alegre, ambos en la zona roja.

“Creo que llegó un cierto momento de la temporada en el que necesitábamos pasar página, las cosas empezaron a encajarse mejor, a fluir. Tenemos que continuar en este camino, manteniendo el foco como venimos haciendo, sabiendo que vamos llegando al final de temporada”, declaró el volante flamenguista Jorginho.

“Conseguimos producir, principalmente en el segundo tiempo. En el primero, ellos fueron superiores. Tenemos que mantener el trabajo que se está haciendo, sabemos de nuestra calidad, que tenemos condiciones para salir de esta zona incómoda”, sostuvo, por su parte, el defensor de Mirassol, Willian Machado.