Cuenca Juniors separa a un jugador por presunta manipulación de partidos en Ecuador

El club aseguró que, tras una investigación interna orientada a salvaguardar la transparencia y el juego limpio, sometió a Preciado a una evaluación poligráfica especializada, cuyo informe técnico determinó una "Decepción Indicada (Sin Veracidad)" en sus respuestas respecto a la presunta manipulación de partidos e ilícitos vinculados a apuestas deportivas.

En aplicación de su política de "cero tolerancia" ante cualquier acto contrario a la ética y al deporte, la Comisión Disciplinaria del club resolvió "separar de forma inmediata y definitiva al jugador de la institución".

Asimismo, Cuenca Juniors decidió remitir el expediente e informe técnico realizado por un perito acreditado por la American Polygraph Association a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Liga Pro y Fiscalía General del Estado "para las acciones legales correspondientes".

Preciado también fue suspendido por dos años en octubre de 2025 por la Comisión Disciplinaria de la FEF, tras ser vinculado a una investigación por "corrupción y amaño de partidos" cuando militaba en el Gualaceo, de la Serie B.

Sin embargo, en noviembre de ese año fue absuelto al determinarse que "no había pruebas suficientes en su contra", por lo que quedó legalmente habilitado y posteriormente se incorporó al Cuenca Juniors.