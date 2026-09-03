Video: El gol de Carlos González en la derrota de Indep. del Valle

Independiente del Valle perdió 2-1 con Barcelona en el duelo de paraguayos por la fecha 28 de la Liga Pro de Ecuador. Además del enfrentamiento compatriota en el Monumental de Guayaquil, hubo tanto guaraní: Carlos González anotó de penal el 1-0 parcial de los Blanquiazules a los 40 minutos del primer tiempo. El delantero llegó a los 9 goles en 17 partidos de Liga en el año.

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El gol de Carlos González en Independiente del Valle

Derechazo esquinado 😮‍💨



Mano de Lugo en el área, revisión de VAR, penal y gol de González para el 0-1 de @IDV_EC ante Barcelona.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/fMmoN4XxRf — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 3, 2026

En la remontada y triunfo del Ídolo del Ecuador con tantos de Jefferson Wila y Darío Benedetto, el ex Olimpia, Javier Báez fue titular y disputó todo el partido, mientras que Sergio Díaz estuvo en el banco y no ingresó. Por su lado, Hugo Quintana y Carlos González fueron de la partida en el visitante y ambos fueron reemplazados en la etapa complementaria.