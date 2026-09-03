Récord de traspasos internacionales (12.575) con 9.890 millones de dólares de gasto

El organismo publicó este jueves su informe de traspasos internacionales en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 2 de septiembre, que destaca los nuevos máximos, con el movimiento de los mundialistas de 47 países, que ascienden a más de 3.300 millones de dólares.

Los datos de la FIFA constatan que los clubes ingleses vuelven a liderar el gasto en traspasos, cifrados en 3.020 millones de dólares, seguidos de los italianos, que desembolsaron 1.100 millones, los españoles, con una inversión de 940 millones, los alemanes, con 904 millones, y los franceses, con 641 millones.

La Premier es la que más jugadores ha incorporado a sus plantillas, seguida de LaLiga española y la portuguesa.

En ingresos, los clubes de Francia figuran en primer lugar con 1.700 millones de dáolres y tras ellos se sitúan los de Inglaterra (1.430), Alemania (1.020), España (773) y Portugal (642).

Para la FIFA, "estas cifras ponen de manifiesto el continuo crecimiento y el alcance mundial del mercado de fichajes internacional y demuestran cómo el rendimiento en una Copa Mundial recientemente disputada, esto es, el mayor escenario del fútbol que ha congregado a los mejores jugadores del planeta, se traduce en nuevas oportunidades en el ámbito de clubes".

Las cifras de traspasos internacionales en el fútbol profesional masculino en este periodo ha aumentado progresivamente en los últimos cinco años. En 2022 se cerraron 9.905, en 2023 10.456, en 2024 10.859, y en 2025 11.863.

La FIFA computó un total de 1.406 traspasos internacionales, el mayor volumen desde que hay registros y que representa un aumento del 19,2 % en comparación con el récord anterior.

En el mismo periodo de 2025 se completaron más de 1.100 traspasos y un gasto en indemnizaciones por transferencias que alcanzó los 12,3 millones de dólares.

La cifra de gasto de los clubes ha sido la más alta para llegar a los 28,6 millones, más del doble, y los ingleses son también los que más invirtieron, con 8 millones de dólares.

Los españoles aparecen a continuación, tras desembolsar 6,6 millones de dólares, delante de los Alemania, que alcanzaron los 4,9 millones, y de Estados Unidos, con 2,9 millones, frente a los 4 del año anterior, y los de Italia, con 2,1 millones.

En el apartado de ingresos son los equipos de Suecia los que figuran en cabeza, tras recibir 4,2 millones de dólares, y el top cinco lo completan los de Inglaterra (4 millones), Francia (3,6), Alemania (3,6) y Países Bajos (2,9).