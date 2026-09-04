El Mónaco asalta el Parque de los Príncipes y propina a PSG su primera derrota

El equipo parisino, que venía de blindar su proyecto con la renovación de Luis Enrique hasta 2030 —además de las ampliaciones de Fabián Ruiz, Pacho, Joao Neves, Beraldo y Mayuku—, dominó de principio a fin y se adelantó por primera vez en el curso liguero gracias a un tanto de Marquinhos.

¡¡COMO SI ESTUVIERA JUGANDO EN UNA PLAYA DE BRASIL!! Marquinhos le puso el PECHO a la pelota y mandó a guardar un lindo centro de Kvaratskhelia, para el 1-0 del PSG ante Monaco.



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El capitán remachó con el pecho un centro preciso de Kvaratskhelia a la media hora de un encuentro que entonces transcurría plácido, con ocasiones de Doué, el propio extremo georgiano y un balón al larguero de Akliouche.

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La dictadura de la eficacia

Sin embargo, el fútbol no entiende de merecimientos cuando la pegada entra en juego. El Mónaco sobrevivió al asedio inicial gracias a las intervenciones providenciales de su portero Hradecky y a una efectividad implacable: las dos únicas ocasiones claras de los visitantes terminaron en la red.

Con un bagaje ofensivo casi nulo hasta entonces —la estadística avanzada reflejaba un escaso 0,04 de goles esperados frente al 1,84 local—, el conjunto monegasco igualó la contienda cerca de la hora de juego. Nazinho aprovechó una desatención defensiva en el segundo palo para firmar el 1-1 de cabeza.

FECHA 3 DE LA LIGUE 1 Y... ¿TERCERA IGUALDAD PARA EL PSG DE LUIS ENRIQUE? Teze frotó la lámpara con un centro milimétrico y Nazinho cabeceó al GOL, para el 1-1 del Monaco en el Parque de los Príncipes.



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El mazazo definitivo llegó en el minuto 72, cuando Idumbo sacó un latigazo de zurda dentro del área que sorprendió por el palo del arquero para sentenciar el 1-2. De nada sirvió el carrusel de modificaciones implementado por Luis Enrique, dando ingreso a hombres como Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Godts y Dro.

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¿EL PRIMER PALO SIEMPRE ES DEL ARQUERO? Luego de una linda gambeta, Idumbo le quemó los guantes al ruso Safonov y Monaco lo dio vuelta para ponerse 2-1 ante el PSG en el Parque de los Príncipes.



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Un gol anulado a Torres por fuera de juego y un remate final de Dembélé frustrado por el gigante Hradecky sellaron la suerte de un PSG que se marcha a dormir en una crisis tan inesperada como temprana.

Ficha técnica:

París Saint-Germain (1): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery (Lucas Hernández, minuto 63); Joao Neves, Vitinha, Fabian (Dro, minuto 75); Akliouche (Dembele, minuto 69), Doué (Ferran Torres, minuto 63), Kvaratskhelia (Godts, minuto 69).

Mónaco (2): Hradecky; Vanderson (Teze, minuto 69), Sané, Dier, Nazinho; Zakaria, Camara; Coulibaly (Soubier, minuto 73), Golovin (Benzhara, minuto 87), Idumbo (Mawissa, minuto 87); Brunner (Abline, minuto 73).

Goles: 1-0, minuto 31: Marquinhos. 1-1, minuto 58: Nazinho. 1-2, minuto 72: Idumbo. Árbitro: Jerome Brisard. Amonestó con tarjeta amarilla al local Lucas Hernández (minuto 68) y al visitante Teze (minuto 68).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la ‘Ligue 1’ francesa, disputado en el estadio Parque de los Príncipes de París ante unos 40.000 espectadores.