El Betis asesta al líder Real Madrid su primera derrota del curso

El guion inicial tuvo color blanco. Pese a la presión asfixiante y adelantada del Betis en el arranque, el conjunto madridista asumió el control y cercó el área local. Álvaro Valles emergió como un muro providencial al desviar un remate a bocajarro de Huijsen (minuto 11) y contó con la fortuna de su lado poco después, cuando Vinicius estrelló el balón en la madera con todo a favor tras un ángulo cerrado (minuto 15).

Los de Manuel Pellegrini se sacudieron el dominio en el ecuador del primer acto gracias al talento de Isco. Retrasado unos metros para organizar el juego, el malagueño conectó con un inspirado Antony. El brasileño asistió con un control acrobático al Cucho Hernández, cuyo remate sin dejar caer el esférico rozó el poste (minuto 22).

Aun así, la ocasión más diáfana antes del descanso llevó la firma madridista. Un fulgurante contragolpe conducido por Arda Güler, Jude Bellingham y Vinicius terminó en los pies de Mbappé con un pase de la muerte; su primer disparo lo salvó milagrosamente Natan bajo palos, y el rechace posterior lo repelió Marc Bartra con el pecho sobre la misma línea de gol.

San Valles y el bautismo de oro de Parrott

Tras la reanudación, el duelo se equilibró. El desgaste físico y el agobiante calor sevillano pesaron en la medular del Real Madrid, mientras que los cambios del “Ingeniero” Pellegrini inyectaron oxígeno a los locales. En ese escenario, el juego de espaldas de Troy Parrott se convirtió en el faro bético para salir de la cueva.

El delantero irlandés, flamante fichaje más caro del verano verdiblanco, hizo honor a su cartel de goleador en su tercer encuentro oficial. Estuvo providencial para cazar en el área chica un rechace corto de Thibaut Courtois, tras un soberbio cabezazo de Deossa a la salida de un córner que había dejado mudo al madridismo.

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Con el marcador en contra y el tiempo agotándose, el Real Madrid apretó los dientes en un descuento de infarto donde rozó la igualada en dos ocasiones. Primero, con un golazo de Carlos Espí que fue invalidado por fuera de juego previo; después, con la sentencia definitiva de la noche. Natan cometió penalti sobre Vinicius y Mbappé asumió la responsabilidad, pero su disparo, falto de potencia y ajustado a la derecha, se topó con las manos de un inmenso Valles, coronando una noche inolvidable para los andaluces.