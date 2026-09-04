Fútbol Internacional
04 de septiembre de 2026 a la - 10:30

La UD Las Palmas visita en Paraguay al histórico jugador amarillo Crispín Maciel

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Las Palmas de Gran Canaria (España), 4 sep (EFE).- La UD Las Palmas español visitó en su país al histórico jugador paraguayo Crispín Maciel, quien defendió al conjunto amarillo durante tres temporadas en la década de los años setenta, según ha informado la entidad isleña este viernes.

Por EFE

Rafael Méndez, consejero del club y vicepresidente de la Fundación UD Las Palmas, protagonizó el emotivo encuentro con Maciel, a quien obsequió con una camiseta serigrafiada con su apellido y el dorsal 7, que solía lucir cuando defendía al equipo amarillo.

Maciel fue protagonista de una de las etapas más recordadas de la entidad y formó parte del histórico plantel que disputó la final de la Copa del Rey de 1978 ante el FC Barcelona (3-1 para el equipo azulgrana).

El jugador paraguayo se alineó aquella noche en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid junto a Carnevali, Gerardo, Felipe, Hernández, Roque, Félix, Noly, Brindisi -autor del único gol amarillo-, Jorge y Morete.

Durante el reencuentro en Paraguay, el representante de la UD Las Palmas invitó a Crispín Maciel a regresar a Gran Canaria y visitar nuevamente la isla, donde se espera poder recibirle próximamente para brindarle el reconocimiento y el cariño de la afición amarilla.