Video: Marabel, con su cuota goleadora en Argentina

El modesto Sarmiento empezó temporada con la urgencia de alejarse del descenso, pero cumplió tan bien esa misión que ya es escolta en Grupo A del torneo Clausura del fútbol argentino, en el que venció este viernes 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto.

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El equipo de la ciudad de Junín, en el interior de la provincia de Buenos Aires, ganó cinco de sus últimos seis partidos, suma 15 puntos y escolta a Argentinos Juniors (16), líder de su zona.

El envión en el inicio de esta campaña lo mantiene cómodo dentro de la zona de playoffs y en la tabla anual empieza a acercarse a puestos de Copa Sudamericana 2027.

El partido de este viernes en Córdoba ya empezó favorable para el Verde, porque Gonzalo Maffini (5’, en contra) lo puso en ventaja al llevarse por delante un centro frente a su propia valla, y luego con el tanto del paraguayo Junior Marabel (70’, de penal), que sentenció el cotejo con su quinto gol en lo que va del campeonato.

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¡¡EL VERDE QUEDA COMO ÚNICO ESCOLTA DE ARGENTINOS JUNIORS EN LA ZONA B!! Junior Marabel engañó al Loco Bruera, colocó la pelota con mucha clase y marcó el 2-0 de Sarmiento ante Estudiantes de Río Cuarto.



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La nueva víctima de Sarmiento fue Estudiantes de Río Cuarto, que continúa último en la tabla de promedios y empieza a ver cada vez más de cerca el descenso a la Segunda división.