El fútbol vuelve a territorios palestinos, pese al duelo

Tras haber sido suspendidas totalmente al estallar el conflicto entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023, las actividades futbolísticas se han reanudado en una forma particular: la Federación Palestina de Fútbol ha puesto en marcha simultáneamente en la Cisjordania ocupada, en la Franja de Gaza y en los campos de refugiados en el Líbano la “Copa de los Mil Mártires” , dedicada a los 1.014 deportistas muertos durante las hostilidades, según el organismo.

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“Pasé los últimos años de mi carrera rindiendo homenaje a los jugadores cuyos goles solía narrar”, explica Jadallah a la AFP, al tiempo que comenta el partido inaugural en Al-Ram, en Cisjordania. Describe un regreso marcado a la vez por “la alegría de volver tras esta ausencia y la tristeza de haber perdido a jugadores, aficionados, dirigentes y árbitros”.

Durante toda la guerra, las autoridades palestinas del fútbol han acusado a Israel de haber matado a jugadores y de haber dañado las infraestructuras deportivas de Gaza.

El 22 de julio, el ejército israelí aseguró que una docena de figuras del fútbol palestino que murieron durante la guerra formaban parte de grupos armados, acusaciones rechazadas por la Federación Palestina de Fútbol.

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“La vida se detuvo”

En Deir al-Balah, en el centro de Gaza, la competición comenzó con un partido entre Khadamat Rafah y Chabab Rafah.

El torneo se disputa pese a que los bombardeos israelíes han devastado numerosas infraestructuras, mientras varios campos siguen ocupados por tiendas de desplazados.

Alrededor de un pequeño campo de fútbol cinco bordeado de palmeras, decenas de espectadores se han instalado en sillas de plástico para seguir el encuentro. “El fútbol representaba la vida para nosotros antes de la guerra (...) Después de la guerra, la vida de los futbolistas se detuvo por completo”, cuenta a la AFP Jalil Matar, jugador del Jadamat Rafah. “Con esta copa, honramos la memoria de nuestros compañeros que compartían el terreno de juego con nosotros”.

La competición reúne a 226 clubes: 146 en Cisjordania ocupada, 44 en la Franja de Gaza y 36 en los campos de refugiados palestinos en Líbano.

Antes del saque inicial en Al-Ram, se descubrió un monumento con los nombres de los deportistas muertos durante la guerra a la entrada de la sede de la Federación, junto al estadio de la ciudad, cerca del muro de separación entre Jerusalén y Cisjordania. Se desplegó un importante dispositivo de seguridad palestino alrededor del estadio, en una zona en la que el ejército israelí lleva a cabo regularmente incursiones.

Minuto de silencio

Antes del partido, unos niños dieron la vuelta al césped llevando una bandera palestina doblada como un sudario, antes de depositarla en el centro del campo, antes de que una orquesta interpretase el himno nacional.

Los palestinos tienen derecho a “hacer deporte con normalidad, en todas sus disciplinas” , recalca el exentrenador Samir Issa, que dirigió a ambos equipos en el pasado. Tras 10 minutos y 14 segundos de juego, el árbitro interrumpió el encuentro para guardar un minuto de silencio en homenaje a los 1.014 deportistas muertos.

En las gradas, donde se encontraban familias y niños, unas pantallas mostraban los retratos de las víctimas y el mensaje: “El fútbol vuelve a Palestina” .

“Nosotros morimos y Palestina vivirá”, corearon después los aficionados. “Estar presente aquí permite perpetuar la memoria de los mártires y apoyar el deporte”, asegura Maysan Souleiman, una vecina de Al-Ram de 35 años que acudió al partido.

Aún así, el contexto sigue siendo tenso, marcado aún por la violencia en Gaza pese al alto el fuego y el recrudecimiento de los ataques de colonos en Cisjordania.

Para Jalil Jadallah, la celebración del torneo guarda un valor simbólico: “Es una prueba de nuestra determinación a vivir, a pesar de todo lo que nos empuja a abandonar”.