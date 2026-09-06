Everton demuestra capacidad de recuperación ante el United

El defensa inglés Ainsley Maitland-Niles, fichado por el Everton en la recta final del mercado, clavó un tiro supersónico en la portería de Senne Lammens (96’) y desató una explosión de alegría en el Hill Dickinson Stadium contra el Manchester United para el 2-2.

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Fue el último giro de un cierre de partido trepidante, marcada por un zapatazo a la escuadra del joven Tyrique George (83’, 1-1) y el cabezazo imparable de Benjamin Sesko (88’, 1-2) , que estuvo a punto de darle la victoria a los Red Devils.

El resultado permite al Everton mantener su condición de invicto tras tres fechas y deja cierto sabor amargo en los Red Devils, peligrosos en la primera parte y menos incisivos en la segunda.

Marcus Rashford protagonizó varias aceleraciones por la banda izquierda, como en un centro que Matheus Cunha no supo aprovechar (22’).

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El capitán Bruno Fernandes, autor de un triplete en el partido anterior contra el Ipswich (5-2), también hizo temblar el larguero de Jordan Pickford (8’).

El primer gol llegó tras una galopada en solitario de Bryan Mbeumo, que partió desde la línea de banda para armar un disparo en la frontal del área, aprovechando una defensa demasiado pasiva (46’, 0-1).

El próximo domingo, los Red Devils recibirán al vecino y eterno rival Manchester City, actual líder tras tres fechas.