Lamine Yamal lidera la goleada del Barcelona al Valencia

El equipo azulgrana del Barcelona mantiene su pleno de victorias en cuatro partidos ligueros con su triunfo 5-0 sobre Valencia con goles de Lamine Yamal (6’ y 84’), Fermín López (22’), Raphinha (50’) y Pedri (78’).

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Vigente campeón liguero, el Barcelona lidera en solitario el campeonato con tres puntos de ventaja sobre Real Madrid y Betis.

“Ha sido un partido fantástico, hemos controlado desde el principio y es lo que quiero ver”, dijo el técnico del Barça, Hansi Flick, a Movistar+, tras el partido.

Lamine Yamal, que había sembrado la duda tras entrenar al margen el sábado por un golpe, fue finalmente titular y uno de los hombres más peligrosos del Barça. El joven campeón del mundo abrió pronto el marcador al recibir un balón bombeado al área para elevarlo por encima de la salida del portero Stole Dimitrievski (6’).

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Lamine repetiría en la segunda parte rematando otro balón filtrado (84’), además de ver como se le anuló otro tanto más por un fuera de juego milimétrico.

Yamal ha despejado las dudas que había generado un gris inicio de curso yendo de menos a más a las puertas de recibir el miércoles al Feyenoord en la Champions.

Dominio azulgrana

El Barcelona fue el dominador absoluto del juego en un estadio de Mestalla crispado, con la afición del Valencia protestando contra el dueño del club, Peter Lim.

Los azulgranas aumentaron la cuenta cuando Fermín López aprovechó un balón atrás en el área de Antony Gordon para marcar pegado al palo (22’), antes de estrellar otro tiro en el poste (40’).

El Valencia apenas logró dar algún susto al contraataque aprovechando algún error de la defensa azulgrana como el que dejó a Danjuma mano a mano con el portero Joan García, al que no pudo superar (32’).

El equipo valencianista no pudo hacer más que defenderse con la buena actuación de su portero Dimitrievski, que evitó que la cuenta fuera aún mayor de lo que fue. El Barça remató el partido al inicio de la segunda parte cuando Raphinha no tuvo más que empujar a puerta vacía un balón centrado por Fermín (50’).

El brasileño, usado como referencia en ataque por el técnico Hansi Flick, anotó su sexto tanto en cuatro partidos, que lo sitúan en cabeza de la tabla de goleadores ligueros por delante del delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello (5).

El tanto fue el mazazo definitivo para el Valencia que poco después vio como Pedri hacia el 4-0 (78’), antes de dejar su puesto a Gabriel Jesús (81’).

El último fichaje del Barça en este mercado estival, tras el intento fallido por Julián Álvarez, tuvo sus primeros minutos con su nuevo equipo aunque no pudo marcar.

El Barcelona sigue imparable en este inicio de temporada a las puertas de estrenarse el miércoles en la Champions contra Feyenoord, mientras el valencia sigue hundido en los puestos de descenso a Segunda División.