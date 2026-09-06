Vozinha mantiene el arco en cero en su estreno en la liga chilena con Colo Colo

En su debut absoluto por el torneo nacional, el mundialista silenció las dudas y firmó un nuevo empate sin goles —esta vez frente a Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción— para estirar su imbatibilidad a 180 minutos con la camiseta de Colo Colo.

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El duelo, válido por la vigésima segunda fecha, tuvo tintes de cábala. A diferencia de su estreno en la Copa Chile a finales de agosto, el guardameta lució esta vez el tradicional buzo amarillo de los albos, el mismo tono que lo consagró como una de las grandes figuras de la Copa del Mundo 2026 defendiendo los colores de su país.

Entre la ovación y el susto providencial

Pese a que el campo de juego presentaba condiciones complejas debido al persistente temporal de lluvias que azota al sur de Chile, la tarde transcurrió con relativa calma para el africano. El dominio del balón y el control territorial corrieron por cuenta del conjunto popular, lo que redujo las exigencias bajo los tres palos y permitió que las cerca de 20 mil almas presentes en el recinto penquista —donde ambos equipos oficiaron de visitantes— lo ovacionaran en varios pasajes del encuentro.

🇨🇻 Vozinha en Huachipato 0-0 Colo-Colo



🧤 0 atajadas

👟 19/20 pases precisos (95%)

🔭 2/3 pases largos

👌 21 toques



💯 6.6 Nota Sofascore pic.twitter.com/nMhAmxWTjz — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) September 6, 2026

El único momento de zozobra llegó al cierre de la primera mitad, cuando un centro aéreo complicó al meta en la salida: el balón se le suelta de las manos y la jugada derivó en un remate rival que Arturo Vidal debió despejar casi desde la línea. Para alivio del debutante, la acción terminó siendo invalidada por posición de adelanto del atacante acerero.

Consolidación alba en la cima

La apuesta del técnico Fernando Ortiz —quien lo había llevado al banco por primera vez en el superclásico ante la Universidad de Chile el pasado 23 de agosto— rindió frutos en cuanto a solidez defensiva, aunque el Cacique dejó escapar unidades valiosas en su lucha por escapar en solitario.

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Con este empate, Colo Colo se mantiene firme en la cima del campeonato local con 53 puntos, conservando una cómoda ventaja de 14 unidades sobre sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Universidad de Chile, ambos instalados en la segunda posición con 39 puntos tras sus respectivas victorias del fin de semana ante Everton y Coquimbo Unido.