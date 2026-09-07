Otra gran faena de SyC en el Torneo Aniversario del Deportivo Da Silva

SyC se consagró campeón en Menores, Infanto-Juvenil y Absoluto en el certamen organizado por el Club Deportivo Da Silva en el Centro Acuático Nacional (CAN). El equipo de Máster completó el podio para dar un excelente broche a la producción de la academia en el torneo de natación, que se disputó el sábado.

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En la clasificación del Absoluto, el SyC brilló a la cabeza del lote de clubes con 362 puntos, seguido por Pececitos de Jesús Natación con 296 y el Club Olimpia, que completó el podio con 260 unidades.

Atrás quedaron Apunto Deportes 257, Deportivo Da Silva 128, Pacífico Natación 106, Benjamín Hockin 100, Internacional de Tenis 93, Deportivo Sajonia 89, Regatas Resistencia 36 y Centenario 6.

El podio en Máster: Deportivo Da Silva 575 puntos, Apunto Deportes 507 y SyC Paraguay 297.

Mixto por Equipos Menores: 1° SyC con 207 puntos, Olimia 153 y Deportivo Da Silva 113.

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* Mas acerca del SyC. Con la dirección general de Sergio “Yaka” Cabrera, el club SyC está recogiendo en sus alforjas el fruto del trabajo, con la importante labor de los entrenadores: Sergio Iraira, Karolin Invernizzi, Aracelly Araújo, Corina Martínez, Angie Asoya, Zoe Lorenzo y los coaches del Máster Pamela Molinero y Ximena Paredes.