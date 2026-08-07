Lista confirmada de natación para los Juegos Odesur 2026

La competencia será clasificatoria para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y también servirá como instancia de preparación y evaluación con miras a los Campeonatos Mundiales de Natación Beijing 2026 y Budapest 2027.

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En la rama femenina, la lista está encabezada por Nicole Rautemberg, quien logró las marcas mínimas en cinco pruebas: 50, 100 y 200 metros libre, además de 50 y 100 metros mariposa.

También fueron seleccionadas María José Arrúa, en 50 y 100 metros espalda, 100 metros mariposa y 200 metros combinado; Lara Giménez, en 100 y 200 metros espalda; Chiara Peralta, en 200 metros libre; Cielo Peralta, en 800 metros libre; Astrid Caballero, en 100 metros pecho; y Fiorella Mateos, en 200 metros combinado.

En la rama masculina, el experimentado Charles Daniel Hockin Brusquetti consiguió las marcas exigidas en cinco pruebas: 50 y 100 metros libre, 50, 100 y 200 metros espalda.

La nómina se completa con Camilo Villalba, clasificado en 50 y 100 metros libre; Bruno Heinichen, en 100 metros espalda; y Matheo Mateos, en 200 metros combinado.

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En total, 11 nadadores paraguayos cumplieron los requisitos establecidos por FEPADA para integrar la delegación de natación carreras que competirá en los Juegos Suramericanos.

Entre las marcas destacadas aparece la actuación de Hockin Brusquetti, quien registró 51.31 en los 100 metros libre, frente a una mínima de 53.16, además de 25.88 en los 50 metros espalda, prueba en la que la marca exigida era de 27.10.

En la rama femenina, Rautemberg también sobresalió al superar las marcas mínimas en sus cinco pruebas, mientras que Cielo Peralta logró 9:31.06 en los 800 metros libre, mejorando ampliamente el registro requerido de 9:40.03.

La competencia en Rosario será una nueva oportunidad para los representantes paraguayos de medirse a nivel internacional y continuar el proceso de clasificación y preparación rumbo a los grandes compromisos del ciclo olímpico.