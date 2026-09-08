Con entradas agotadas, dirigentes del Como ceden sus plazas del palco

Entrenado por el español Cesc Fábregas, el Como hizo historia la temporada pasada al finalizar en puestos de Champions en la Serie A, por delante de históricos como AC Milan y Juventus, y este jueves debutará en el máximo torneo de clubes en Europa frente al RB Leipzig (a las 16:00, de Paraguay), un partido para el que no quedan entradas en el pequeño estadio Giuseppe-Sinigaglia (apenas 13.600 espectadores de capacidad).

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“Como la capacidad ha sido reducida (a 10.000 localidades por la normativa de seguridad de la UEFA) y como desgraciadamente el número de entradas es limitado, no podremos recibir a todos a los que nos hubiese gustado”, escribió en Instagram el presidente del club lombardo Mirwan Suwarso.

“No obstante, algunos directivos del club y yo mismo hemos decidido renunciar a nuestras plazas para este partido y queremos que estas entrada sean reatribuidas a aficionados que más tiempo han esperado, aquellos que nacieron antes de 1950, y que han seguido al club en cada categoría y en cada época”, añadió.

El Como pertenece desde 2019 a dos multimillonarios indonesios, los hermanos Hartono, que están a la cabeza del conglomerado Djarum, un gigante del tabaco.