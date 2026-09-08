Copa Sudamericana: partidos de hoy, horarios y en qué canal ver

La Copa Sudamericana 2026 abre hoy los cuartos de final: Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama y Boca Juniors vs. São Paulo. En los juegos de ida, el León recibe al Almirante, que eliminó a Olimpia en octavos, en el Campín, y el Tricolor paulista de Carlos Miguel Coronel y Damián Bobadilla visita al Xeneize de Adam Bareiro (lesioando) y Ángel Romero en La Bombonera.

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El choque de colombianos y brasileños en la ciudad de Bogotá arranca a las 19:00, hora de Paraguay: los cafeteros vencieron a River Plate de Argentina por penales en el Monumental (0-0 en la ida, 1-1 en la vuelta y 8-7 en la tanda), mientras que los cariocas superaron al campeón de la Primera División de Paraguay con un global 4-1 en el Defensores del Chaco (0-0 en la ida y 4-1 en la vuelta).

Por su lado, argentinos y brasileños chocan en Buenos Aires a las 21:30, hora de nuestro país: el Azul y Oro accedió a la ronda tras derrotar a Recoleta FC por 3-1 de local y golear 4-0 de visitante, mientras que los Brancos eliminaron a Bolívar luego de igualar 1-1 en la altura del Hernando Siles de La Paz y de ganar 3-1 en el Morumbí de São Paulo.

Copa Sudamericana 2026: Dónde ver los partidos de hoy

Santa Fe vs. Vasco da Gama: 19:00, por Tigo Sports y APP

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Boca Juniors vs. São Paulo: 21:30, por ESPN y Disney +