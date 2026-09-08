Copa Libertadores: partido de hoy, horario y dónde ver en vivo

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 empiezan hoy. Un partido abre la llave de los 8 mejores: Fluminense, campeón de América en 2023, y Platense del paraguayo Héctor Bobadilla, que disputa la instancia por primera vez en la historia, juegan el encuentro de ida en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Arbitra Andrés Matonte con VAR de Andrés Cunha, ambos uruguayos.

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El Tricolor carioca superó por penales (0-0 en la ida, 1-1 en la vuelta y 5-4 en la tanda) en octavos de final al Independiente Rivadavia de Iván Villalba, José Florentin y Álex Arce, mientras que el Calamar, dirigido por Martín Palermo, ex DT y campeón de Liga con Olimpia en 2024, venció por la misma vía (1-1 en la ida, 0-0 en la vuelta y 7-6 en la tanda) al Coquimbo Unido.

Fluminense vs. Platense: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

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Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Fluminense vs. Platense: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Fluminense vs. Platense: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Disney +

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La formación de Fluminense vs. Platense en la Copa Libertadores 2026

Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Matheus Martinelli, Kevin Serna; Paulo Henrique Ganso, Yeferson Soteldo y Hulk.

Entrenador: Marcão.

La formación de Platense vs. Fluminense en la Copa Libertadores 2026

Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar o Nicolás López, Gastón Togni; Bruno Sepúlveda o Gonzalo Lencina.

Entrenador: Martín Palermo.