Copa Libertadores: partido de hoy, horario y dónde ver en vivo

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 empiezan hoy. Un partido abre la llave de los 8 mejores: Fluminense, campeón de América en 2023, y Platense del paraguayo Héctor Bobadilla, que disputa la instancia por primera vez en la historia, juegan el encuentro de ida en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Arbitra Andrés Matonte con VAR de Andrés Cunha, ambos uruguayos.
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El Tricolor carioca superó por penales (0-0 en la ida, 1-1 en la vuelta y 5-4 en la tanda) en octavos de final al Independiente Rivadavia de Iván Villalba, José Florentin y Álex Arce, mientras que el Calamar, dirigido por Martín Palermo, ex DT y campeón de Liga con Olimpia en 2024, venció por la misma vía (1-1 en la ida, 0-0 en la vuelta y 7-6 en la tanda) al Coquimbo Unido.
Fluminense vs. Platense: ¿A qué hora es hoy el partido?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00 horas
Brasil: 19:00 horas
Uruguay: 19:00 horas
Chile: 18:00 horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 23:00 horas
España: 00:00 horas
Bélgica: 00:00 horas
Marruecos: 23:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas
Fluminense vs. Platense: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Fluminense vs. Platense: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.
La formación de Fluminense vs. Platense en la Copa Libertadores 2026
Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Matheus Martinelli, Kevin Serna; Paulo Henrique Ganso, Yeferson Soteldo y Hulk.
Entrenador: Marcão.
La formación de Platense vs. Fluminense en la Copa Libertadores 2026
Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar o Nicolás López, Gastón Togni; Bruno Sepúlveda o Gonzalo Lencina.
Entrenador: Martín Palermo.