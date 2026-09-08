08 de septiembre de 2026 a la - 08:50
Unai Simón, Raya, Joan García, Courtois, el 'Dibu' y Vozinha, mejores porteros del 2026
París, 8 sep (EFE).- Los vigentes campeones del mundo con España Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona), el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa/Chelsea), el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid, y el caboverdiano Vozinha (Chaves/Colo-Colo chileno) figuran en la lista de diez nominados al Balón de Oro de 2026 como mejor portero.
Los otros cuatro son el ruso Matvey Safonov (ganador de la Champions con el PSG), el marroquí Yassine Bounou (Al-Hilal saudí), el internacional senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli saudí) y el suizo Gregor Kobel (Borussia Dortmund).