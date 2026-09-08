Unai Simón, Raya, Joan García, Courtois, el 'Dibu' y Vozinha, mejores porteros del 2026

París, 8 sep (EFE).- Los vigentes campeones del mundo con España Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona), el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa/Chelsea), el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid, y el caboverdiano Vozinha (Chaves/Colo-Colo chileno) figuran en la lista de diez nominados al Balón de Oro de 2026 como mejor portero.