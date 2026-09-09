El centrocampista Brian Fariñas, principal novedad en la convocatoria del Barcelona

Fariñas, el jugador descartado por el técnico Hansi Flick en el último encuentro ante el Valencia, entra en el lugar del defensa Eric Garcia, que se pierde el debut del Barça en la 'Champions' 2026-2027 por sanción.

Además del lateral de Martorell, el técnico alemán no puede contar para dicho partido con el centrocampista Frenkie de Jong y el atacante Roony Bardghji, ambos lesionados.

Esta es la lista de 23 jugadores del Barcelona para medirse al Feyenoord: Joan Garcia, Szczesny y Livakovic (porteros); Cancelo, Balde, Cubarsí, Espart, Christensen, Gerard Martín y Kounde (defensas); Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal (centrocampistas); Gabriel Jesús, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim (delanteros).