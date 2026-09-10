Ismail Kartal dimite tras ser agredido con una botella, pero el Fenerbahçe lo rechaza

La agresión y la rápida respuesta institucional

El lamentable episodio ocurrió en medio de las tensiones del encuentro europeo. Según los reportes de la prensa local, un desadaptado arrojó una botella de agua directamente apuntando hacia la cabeza del estratega.

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El club actuó con celeridad a través de sus canales oficiales. Mediante un comunicado en la red social X, el Fenerbahçe informó: “La persona que lanzó una botella en dirección hacia nuestro director técnico Ismail Kartal ha sido identificada” y confirmó que “se dictó un veto de acceso al estadio” para el agresor.

El anuncio sorpresa y la postura de la directiva

Ante la sorpresa general de los presentes y en plena conferencia de prensa postpartido, Kartal no ocultó su indignación y anunció su salida irrevocable del cargo. “Dimito y no volveré más”, sentenció de manera tajante el experimentado entrenador de 65 años, quien había asumido las riendas del equipo apenas en junio.

Sin embargo, la historia dio un giro rápido pocas horas después. El presidente del club, Aziz Yildrim, salió al paso de la crisis para frenar la dimisión y ratificar el respaldo absoluto al técnico en una entrevista televisiva: “Está en el inicio de su misión. Le apoyamos”, declaró, dejando en claro que Kartal continuará al frente del primer equipo pese al hostil episodio.